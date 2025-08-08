السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد من «ربع قرن» في زيارة ملهمة إلى البحرين

بيئة تفاعلية تُثري تجربة المشاركين وترتقي بخبراتهم (من المصدر)
9 أغسطس 2025 01:22

الشارقة (الاتحاد)

في خطوة نوعية تعكس جهود إمارة الشارقة الرامية إلى تطوير قدرات أبنائها، يشارك وفد من منتسبي مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في زيارة استثنائية إلى مملكة البحرين الشقيقة، خلال الفترة من 9 إلى 15 أغسطس 2025، ضمن برنامج التبادل الثقافي الشبابي، الذي تنظمه «ناشئة الشارقة»، و«سجايا فتيات الشارقة»، التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والذي يُقام هذا العام بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين، بهدف تعريف المنتسبين بأبرز تجارب المملكة في المجال القيادي والثقافي، فضلاً عن التعرف على ما تقدمه مدينة شباب 2030 من برامج وورش تفاعلية وفعاليات مصاحبة، ضمن بيئة تفاعلية تُثري تجربتهم وترتقي بخبراتهم.
ويضم وفد ربع قرن، نخبة من أعضاء شورى شباب الشارقة، في دورته البرلمانية التاسعة (2025 - 2026)، التي تقام تحت شعار «خدمة المجتمع قيادة»، في إطار حرص «ناشئة الشارقة» و«سجايا فتيات الشارقة» على منحهم فرصة التفاعل مع التجارب الخليجية الرائدة في صناعة القيادات الشابة، بما يمكنهم من تحمل مسؤولية أدوارهم المستقبلية، وتعزيز حضورهم المجتمعي على المستوى الوطني والخليجي والعالمي.
ويخوض الوفد برنامجاً ثرياً متعدد المحاور، يشمل لقاءً رسمياً مع وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، للاطلاع على السياسات الوطنية الداعمة لتمكين الشباب، علاوة على زيارة مجلس الشورى البحريني، للتعرف على آليات العمل البرلماني والتشريعي في المملكة، وزيارة السفارة الإماراتية تعبيراً عن الاعتزاز بالهوية الوطنية، وتعميق أواصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما يتضمن برنامج الزيارة جولات استكشافية لعدد من المعالم الثقافية والتاريخية في المملكة، من أبرزها متحف البحرين الوطني، والمشاركة في برنامج تدريبي صُمم خصيصاً لصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم.
فيما يخوض المنتسبون رحلة ملهمة بمدينة شباب 2030، للمشاركة في ورشها الإبداعية التي تمزج بين التعليم والترفيه، ما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة في التفكير، والعمل الجماعي، والابتكار والقيادة.
وتُعد هذه الزيارة جزءاً من سلسلة مبادرات تطلقها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بهدف إعداد جيل خليجي مسؤول، يعي أهمية دوره في بناء مستقبله ومجتمعه.

البحرين
الإمارات
الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
ناشئة الشارقة
سجايا فتيات الشارقة
