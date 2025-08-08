«الموارد البشرية» تتلقى مقترحات لتطوير «المحفظة الرقمية»

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتلقى مقترحات وآراء القطاع الخاص، بشأن «المحفظة الرقمية»، حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري، مؤكدة أن ملاحظات القطاع الخاص، تمثل مرجعاً أساسياً في دعم جهود الوزارة نحو تطوير الحلول الرقمية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستدرس المقترحات الواردة إليها عبر استبيان رضا المتعاملين الإلكتروني، للاستفادة منها في 4 مجالات وجوانب، تتمثل في توسيع نطاق الخدمات المتاحة ضمن «المحفظة الرقمية» لتشمل المزيد من المعاملات والإجراءات، وكذلك في التكامل بين أنظمة الدفع الرقمية والأنظمة الداخلية للمنشآت.

كما ستتم الاستفادة من المقترحات والملاحظات، في تطوير واجهات الاستخدام لتكون أكثر سهولة ومرونة لجميع فئات المتعاملين، بالإضافة إلى تصميم حملات توعوية موجهة لتعريف الشركات والموظفين بآلية استخدام «المحفظة الرقمية» والاستفادة القصوى منها.

وأفادت الوزارة، بأنها تستفيد من قياس رضا المتعاملين، والتعرف على آراء ومقترحات 4 فئات مستهدفة، تضم أصحاب الشركات والمنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومسؤولي الشؤون المالية والإدارية في القطاع الخاص.

كما تشمل هذه الفئات، مزودي خدمات الدفع والتقنيات المالية المرتبطة بسوق العمل، والجهات الحكومية المعنية بتكامل البيانات والخدمات الرقمية.

وأفادت بأن مشاركة الفئات المستهدفة، تسهم في دعم جهود التحسين المستمر، وابتكار حلول رقمية متقدمة، تُعزز تجربة المتعامل، وتُسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة.

وذكرت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها، وفي إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وأوضحت أن «المحفظة الرقمية» التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع بنك أبوظبي الإسلامي، تهدف إلى توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة تُمكّن الشركات من إنجاز معاملاتها المرتبطة بالوزارة بسهولة وأمان.

وأفادت بأنها تسعى إلى تبسيط الإجراءات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة وتعزيز كفاءتها، وتمكين الشركات من إنجاز المعاملات المالية بشكل فوري وآمن، فضلاً عن دعم التحول الرقمي، وتوسيع استخدام الحلول الذكية في بيئة الأعمال.

وأكدت الوزارة، دور «المحفظة الرقمية» في تعزيز الشفافية والدقة في العمليات المالية وسجلات المنشآت، وتوفير بدائل رقمية للأنظمة التقليدية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعامل، وتعزيز تكامل الأنظمة الحكومية والمصرفية لدعم استمرارية الأعمال.

ومن جهة ثانية، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه مع تزايد استخدامات التطبيقات الذكية والدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من الاستخدامات اليومية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الرقمية من قبل الأفراد، أصبح ما يمكن وصفه بـ«الأمن السيبراني العائلي» مطلباً مهماً، ومسؤولية جماعية.

وأشارت إلى أن هذه المسؤولية الجماعية، تشمل جميع أفراد الأسرة ومعهم العمالة المساعدة في المهن المنزلية الذين يتعاملون بشكل يومي مع شبكات «الواي فاي» المنزلية، وذلك بهدف حماية البيئة المنزلية الذكية والرقمية من أي اختراق قد يتسبب بعواقب وخيمة على الأسرة بأكملها.

وقال محمد صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، في مدونة على موقع الوزارة الإلكتروني إن: «من الممكن أن يؤدي التعامل الخاطئ مع الأجهزة الذكية وتطبيقات الإنترنت من قبل أي من أفراد الأسرة، للعديد من المخاطر المحتملة».

وأضاف: «من أبرز المخاطر المحتملة، الضغط على روابط مشبوهة، أو تحميل تطبيقات غير موثوقة، أو مشاركة كلمات المرور مع أطراف خارجية، فهذه التصرفات، وإن بدت بسيطة، قد تفتح الباب أمام هجمات إلكترونية تستهدف بيانات الأسرة أو تؤدي إلى تعطيل أنظمة المنزل الذكية، فضلاً عن دخول المحتالين إلى الشبكة المنزلية، وإمكانية التحكم بكاميرات المراقبة، وحتى كاميرات الألعاب الذكية وغيرها، ما يعرض خصوصية الأسرة للخطر وعمليات الابتزاز».

وشدد على أهمية أن تتبنى الأسر نهجاً استباقياً في توعية العمالة المساعدة بأساسيات السلوك الرقمي الآمن، من خلال تقديم تدريب مبسط للعمالة المساعدة حول كيفية التعرف على التهديدات السيبرانية الشائعة، وتفعيل أدوات الحماية على الشبكة وتخصيص شبكة خاصة لهم على الواي فاي مثل Guest Wi-Fi.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية أو برامج إدارة الأجهزة لتحديد ما يمكن الوصول إليه من محتوى أو تطبيقات، مع إجراء مراجعات دورية لسلوكيات الاستخدام التقني.

وأشار إلى أنه لا بد من تنبيه العمالة المساعدة، وأفراد الأسرة إلى عدم التقاط الصور للأشياء الثمينة في المنزل بدافع الإعجاب، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تركها في ملف الصور الخاصة بالأفراد، لعرضها على أصدقائهم من دون وعي ومعرفة بنوايا الغرباء، وخلفياتهم.

وأكد النعيمي أن حماية الأسرة من الهجمات السيبرانية لا تتحقق إلا من خلال وعي جماعي يشمل كل فرد داخل المنزل، مهما كان دوره، فكل شخص يتعامل مع التكنولوجيا داخل البيئة المنزلية يجب أن يكون جزءاً من منظومة الحماية الرقمية، لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة تحمي خصوصية الأسرة، وتمنع أي اختراق محتمل.