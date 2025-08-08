«أصدقاء مرضى السرطان» تستلهم تجارب عالمية

الشارقة (الاتحاد)

قالت جمعية أصدقاء مرضى السرطان إنها تطبق عدداً من المبادرات المستلهمة من تجارب دولية ناجحة، تشمل برامج قائمة على الدعم المجتمعي، والفن، والموسيقى، والتكنولوجيا.

وأشارت الجمعية إلى أن من بين هذه المبادرات، مبادرة «نسيج الأمل» في رواندا، التي أطلقتها مجموعة من الأرامل الناجيات من مرض السرطان، ومبادرة الإعلامية اليابانية ماساكو واكاميا، التي أنشأت منصة توعوية مخصصة لكبار السن في اليابان، بالإضافة إلى مهرجان «أنغام النجاة» في ترينيداد وتوباغو، الذي يحتفي بقصص الناجين من السرطان من خلال الموسيقى والشعر.

وأشارت الجمعية إلى سعيها لدمج هذه التجارب الملهمة في برامجها المحلية، من خلال جلسات توعوية، ودورات تدريبية تستهدف الكادرين الطبي والمجتمعي، إلى جانب تطوير محتوى إرشادي بلغات متعددة، لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.

وأكد راشد الأميري، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في الجمعية، أن الجمعية تتبنى رؤية شاملة تهدف إلى تمكين المرضى على المستويين الثقافي والنفسي، إلى جانب توفير الرعاية الصحية اللازمة.

وقال: «المعركة ضد السرطان تبدأ من اللغة التي نستخدمها للحديث عن المرض، ومن نظرتنا للمرضى وتجاربهم مع العلاج».

وأضاف الأميري أن الجمعية تنطلق في عملها من فهم عميق للتنوع الثقافي في دولة الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، ما يستوجب تطوير أدوات تواصل تراعي هذا التنوع، وتعزز الجهود المجتمعية الرامية إلى دعم المرضى وعائلاتهم.