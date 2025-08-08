السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«كليات التقنية» تستهدف استقطاب 8 آلاف طالب وطالبة

تطوير شامل لبرامج تواكب سوق العمل (من المصدر)
9 أغسطس 2025 01:23

دينا جوني (دبي) 

كشفت كليات التقنية العليا عن خططها المستقبلية التي تتضمن استقطاب أكثر من 8000 طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي المقبل، مقارنة بـ 7000 طالب في العام الدراسي الجاري، وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى توسيع قاعدة التعليم التطبيقي في دولة الإمارات، وتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية اتحادية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الكليات التزامها المستمر بدعم مخرجاتها التعليمية والتوظيفية، من خلال منظومة متكاملة تضمن توافق البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على تطوير أدواتها وآلياتها لضمان تحقيق هذا الهدف.
وأوضحت الكليات أن عدد خريجيها من عام 2019 حتى عام 2025 بلغ 15684 خريجاً وخريجة، تمكن 12524 منهم من الالتحاق بسوق العمل، أي بنسبة توظيف وصلت إلى 81%، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى على مستوى المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها. في المقابل، لا يزال هناك 3160 خريجاً لم يتم توظيفهم حتى الآن.
وأشارت إلى أن هؤلاء الخريجين يخضعون لآلية متابعة دقيقة ومستمرة، تشمل كافة فروع الكليات في الدولة، إضافة إلى مستوى الإدارة المركزية في مجمع كليات التقنية العليا.
ويشرف على هذه المتابعة فريق متخصص، يستخدم نظاماً ذكياً ومركز اتصال مخصصاً للتواصل مع الخريجين وتحليل أوضاعهم، بهدف رصد التحديات التي قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو مرتبطة بمتطلبات السوق، والعمل على إيجاد حلول عملية وواقعية لها.
وأكدت الكليات عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من إيمانها بأن دورها لا يقتصر على التعليم فقط، بل يشمل كذلك ضمان توظيف الطلبة في مجالات تخصصاتهم، بما يضمن استثماراً صحيحاً للسنوات الدراسية، ويعزز دورهم كمحرك فاعل في تنمية الاقتصاد الوطني.
ومنذ تأسيسها في عام 1989، لعبت كليات التقنية العليا دوراً محورياً في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، وفقاً لاحتياجات السوق المحلية والعالمية، حيث أصبحت اليوم نموذجاً في التكامل بين التعليم وسوق العمل، عبر برامج أكاديمية مرنة وشراكات مؤسسية واسعة مع القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت الكليات أن أبوابها مفتوحة أمام جميع خريجي الثانوية العامة، داعية الطلبة إلى اغتنام الفرص التعليمية المتوفرة، ومشددة على أن تنوع البرامج وشموليتها يلبي مختلف الاهتمامات والتوجهات، مع استعداد تام لتقديم الدعم والإرشاد اللازم لكل من يرغب في الالتحاق بمسيرتها الأكاديمية.

كليات التقنية العليا
كليات التقنية
العام الدراسي
العام الأكاديمي
