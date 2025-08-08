السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس وزراء نيبال يزور «متحف المستقبل»

رئيس وزراء جمهورية نيبال والوفد المرافق خلال زيارته المتحف (وام)
9 أغسطس 2025 01:22

دبي (وام)

استضاف متحف المستقبل معالي كيه بي شارما أولي، رئيس وزراء جمهورية نيبال، برفقة وفد رفيع المستوى، وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات.
واطلع معاليه، خلال جولته في المتحف، على تصميمه المعماري الاستثنائي، وأبرز معالمه وتجارب الزوّار التفاعلية، إضافة إلى الابتكارات العالمية المتنوعة التي يعرضها لزواره من مختلف أنحاء العالم.
كما تعرَّف معاليه خلال الزيارة على دور المتحف كمنصة عالمية تعزّز التقارب الثقافي والتعاون الدولي، من خلال استضافة مؤتمرات وفعاليات تستشرف أبرز التحولات والتوجهات المستقبلية في مختلف مجالات التنمية والابتكار.

دبي
الإمارات
نيبال
متحف المستقبل
كيه.بي. شارما أولي
