السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المؤتمر الثالث لمجلس الإنعاش العربي ينطلق 16 أكتوبر في دبي

المؤتمر الثالث لمجلس الإنعاش العربي ينطلق 16 أكتوبر في دبي
9 أغسطس 2025 01:22

دبي (وام) 

تنطلق خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لمجلس الإنعاش العربي، في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، باستضافة من مجلس الإنعاش العربي، ودعم من هيئة الصحة في دبي.
ويمثل الحدث منصة إقليمية رائدة، تجمع نخبة من المتخصصين في مجالات الإنعاش وطب الطوارئ والإسعاف والتعليم الطبي المستمر من مختلف الدول العربية والعالم؛ بهدف تبادل التجارب والخبرات، واستعراض أحدث المستجدات في هذا المجال الحيوي.
ويشهد المؤتمر سلسلة من ورش العمل التخصصية التي تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجال الإنعاش والرعاية الطارئة، بالإضافة إلى جلسات رئيسية يقدمها نخبة من الخبراء العالميين في علم الإنعاش، وكذلك لعرض الأوراق العلمية.
ويقدم المؤتمر مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة ضمن برنامج «قدرة» للمكفوفين، وآخر للصم وضعاف السمع.
ويحظى المؤتمر بشراكة استراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة دبي كجهة شريكة للوجهة، وبالتعاون العلمي مع التحالف الإقليمي للأمراض غير السارية لإقليم الشرق الأوسط، وجمعية الإمارات للطب الرياضي، وطب إعادة التأهيل، إلى جانب رعاية من عدد من الشركات المرموقة في القطاع الصحي والتقني.

الإمارات
هيئة الصحة
دبي
