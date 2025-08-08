جزر أبوظبي.. ملاذ آمن للطيور المهاجرة في الصيف

هالة الخياط (أبوظبي)

تُجري هيئة البيئة - أبوظبي، مسوحات دورية للطيور المهاجرة خلال فصل الصيف، مع التركيز على المناطق التي تعتبر محطات توقف مهمة للطيور خلال هجرتها السنوية.

وتهدف هذه المسوحات إلى جمع بيانات حول أعداد وأنواع الطيور المهاجرة التي تستخدم هذه المناطق، وتقييم حالة الموائل الطبيعية التي تعتمد عليها الطيور، وتحديد التحديات التي تواجهها خلال رحلة الهجرة.

وتُعد جزر إمارة أبوظبي ملاذاً طبيعياً آمناً للعديد من أنواع الطيور المهاجرة خلال أشهر الصيف، وبشكل رئيس الطيور البحرية، التي تأتي من المحيط الهندي للتكاثر، ومن أبرزها طائر الخرشنة أبيض الوجه، الذي يُمثل أحد الأنواع ذات الأهمية البيئية.

وتشير إحصائيات هيئة البيئة - أبوظبي، إلى أن قائمة الطيور التي سُجلت في إمارة أبوظبي يبلغ عددها 426 نوعاً من الطيور، منها نحو 260 نوعاً تقع في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، التي تُعد الموقع الوحيد بالخليج العربي الذي يتكاثر فيه طائر النحام الكبير (الفلامنجو) باستمرار، مما يشكل علامة مهمة على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل هيئة البيئة - أبوظبي للمحافظة على هذه الأنواع.

وتعمل شبكة زايد للمحميات الطبيعية على حماية نحو 175 نوعاً من الطيور، منها ما يقارب 11% مصنفة كأنواع مهددة بالانقراض بحسب «قائمة أبوظبي الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض».

ووجود أنواع جديدة من الطيور في الإمارة، يؤكد أهمية المحميات الطبيعية، التي تديرها الهيئة مثل، محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية بوالسياييف البحرية، لأنواع عديدة من الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء.

ودعت هيئة البيئة - أبوظبي أفراد المجتمع إلى ضرورة المحافظة على الظروف البيئية الملائمة للطيور البرية، وتجنب الممارسات الضارة التي تهدد بقاءها، لاسيما جمع البيوض، الأمر الذي يتسبب في فشل موسم التكاثر لتلك الأنواع الحسّاسة.

وأكدت الهيئة على أهمية التكاتف المجتمعي في حماية الحياة البرية، مطالبة بالإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة عبر الرقم الحكومي الموحد 800555.

وأكدت «الهيئة» مواصلة جهودها في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، من خلال توسيع نطاق المناطق المحمية، وتنفيذ برامج وطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

ويشمل ذلك مبادرات لإكثار الأنواع المهددة وإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية، وعلى رأسها الصقور والحبارى.