السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد يستقبل سفير إندونيسيا

عمار النعيمي لدى استقباله السفير الإندونيسي (وام)
9 أغسطس 2025 01:23

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، حسين باقيس، سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحّب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالسفير الإندونيسي، متمنياً سموه له النجاح والتوفيق، بما يسهم في تعزيز علاقات البلدين في مختلف القطاعات. 
وبحث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والسفير حسين باقيس، سُبل توطيد التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الإندونيسية، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.
ومن جانبه، أعرب السفير الإندونيسي عن خالص امتنانه لسمو ولي عهد عجمان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده إمارة عجمان من نهضة وتطور وفرص واعدة لنجاح الأعمال على الصعد كافة.
حضر اللقاء، الدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري في عجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان حاكم عجمان.

السفير الإندونيسي
إندونيسيا
الإمارات
عجمان
عمار بن حميد النعيمي
عمار بن حميد
عمار النعيمي
حسين باقيس
ولي عهد عجمان
آخر الأخبار
جندي أوكراني خلال معارك في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
ترامب يتوسط علييف وباشينيان قبيل توقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
9 أغسطس 2025
الواقع المعيشي لملايين السودانيين كارثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: تفَشي الجوع والمرض في السودان جراء الحرب
9 أغسطس 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين يجري مباحثات مع قادة عدد من الدول
9 أغسطس 2025
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل شخص بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان
9 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©