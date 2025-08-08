شرطة أبوظبي تنظّم ورشة «أنا وطفلي نحو مجتمع آمن»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت شرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية ومركز شرطة الفلاح، بالتعاون مع مركز نبض الفلاح، ورشة توعوية بعنوان «أنا وطفلي نحو مجتمع آمن»، ضمن مبادرات عام المجتمع.

وأكد العميد محمد حسين الخوري، نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، رئيس فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، أن تنظيم الورشة يأتي ضمن تعزيز الشراكة المجتمعية، ورفع الوعي بأهمية الدور الوقائي والتربوي للأسرة، بما ينسجم مع أولوياتنا الاستراتيجية في استدامة الأمن والأمان.

وقال العقيد سعيد عبدالله العامري، مدير مركز شرطة الفلاح، إن الورشة استهدفت العنصر النسائي من منتسبات شرطة أبوظبي، وركّزت على ترسيخ القيم الإيجابية في محيط الأسرة، بما يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر.

من جهتها أشارت المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات في مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود شرطة أبوظبي لتعزيز تمكين الأسرة، وتوفير التوعية اللازمة للأمهات والأطفال، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الوقاية الاستباقية، ويعزز من دور الشراكة المجتمعية، وذلك من خلال التعاون الفاعل مع الشركاء الاستراتيجيين، انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.