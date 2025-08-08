الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين وتستنكر بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة

شعار وزارة الخارجية
8 أغسطس 2025 23:21

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وحذرت من تداعيات هذا القرار الكارثية ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية.
ودعت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي، وجددت تأكيدها على أن صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.
وعبرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة تهجيره، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وبضرورة بذل كافة الجهود بدون إبطاء لتوفير الحماية للمدنيين.
وشددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يُفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأكدت على أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.

أخبار ذات صلة
38 حكماً في معسكر تركيا
100 دارس في الدورة التدريبية لمراقبي المباريات بالعين
المصدر: وام
الإمارات
قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة الإسرائيلية
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين وتستنكر بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة
اليوم 23:21
بيرنلي يتعاقد مع مهاجم تشيلسي
الرياضة
بيرنلي يتعاقد مع مهاجم تشيلسي
اليوم 23:04
مهاجرون في البرتغال
الأخبار العالمية
البرتغال.. المحكمة العليا ترفض أجزاء من قانون الهجرة
اليوم 22:57
«صانع محتوى» ينقل الدوري السعودي!
الرياضة
«صانع محتوى» ينقل الدوري السعودي!
اليوم 22:36
آثار معارك وقصف في دونيتسك
الأخبار العالمية
أوكرانيا توسع إجلاء المدنيين في دونيتسك
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©