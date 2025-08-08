السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تنظم فعاليات صيفية لأصحاب الهمم

شرطة دبي تنظم فعاليات صيفية لأصحاب الهمم
9 أغسطس 2025 01:22

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية

استضافت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلسي تمكين أصحاب الهمم والروح الإيجابية، أكثر من 300 مشارك ضمن فعاليات النشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي يُقام تحت شعار «صيفنا حلو» تزامناً مع «عام المجتمع 2025».
وتضمنت الفعالية زيارة لمتحف شرطة دبي، وتنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية والفقرات الترفيهية والمسابقات التي امتدت على مدار خمسة أسابيع، بالتعاون مع مجلة «خالد» الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني، إلى جانب توزيع الهدايا، ومشاركة الدوريات السياحية والأمنية، والشرطيين منصور وآمنة، بالإضافة إلى عروض موسيقية قدمتها فرقة شرطة دبي.
وأكدت فاطمة بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن المجلس يعمل وفق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن الفعالية تدعم مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» لتعزيز مكانة دبي مدينةً صديقة لأصحاب الهمم.

أصحاب الهمم
الإمارات
دبي
شرطة دبي
الأنشطة الصيفية
البرامج الصيفية
الفعاليات الصيفية
نادي دبي لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
جندي أوكراني خلال معارك في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
ترامب يتوسط علييف وباشينيان قبيل توقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
9 أغسطس 2025
الواقع المعيشي لملايين السودانيين كارثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: تفَشي الجوع والمرض في السودان جراء الحرب
9 أغسطس 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين يجري مباحثات مع قادة عدد من الدول
9 أغسطس 2025
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل شخص بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان
9 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©