شرطة دبي تنظم فعاليات صيفية لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

استضافت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلسي تمكين أصحاب الهمم والروح الإيجابية، أكثر من 300 مشارك ضمن فعاليات النشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي يُقام تحت شعار «صيفنا حلو» تزامناً مع «عام المجتمع 2025».

وتضمنت الفعالية زيارة لمتحف شرطة دبي، وتنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية والفقرات الترفيهية والمسابقات التي امتدت على مدار خمسة أسابيع، بالتعاون مع مجلة «خالد» الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني، إلى جانب توزيع الهدايا، ومشاركة الدوريات السياحية والأمنية، والشرطيين منصور وآمنة، بالإضافة إلى عروض موسيقية قدمتها فرقة شرطة دبي.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن المجلس يعمل وفق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن الفعالية تدعم مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» لتعزيز مكانة دبي مدينةً صديقة لأصحاب الهمم.