إطلاق حملة «الصيف في رأس الخيمة ينسيك العالم»

رأس الخيمة (وام)

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة حملتها الجديدة «الصيف في رأس الخيمة ينسيك العالم»، المصممة لتشجع سكان الدولة للاستمتاع بقضاء العطلة الصيفية في رأس الخيمة.

تتميز الحملة بالعفوية والبعد التام عن الروتين وأساليب التسويق التقليدية حيث تعتمد على لقطات واقعية تعكس المواقف المفاجئة التي تصنع تجارب لا تنسى، من مغامرات ورحلات غير مخطط لها إلى صور مبسطة تم التقاطها بعفوية.

وذكرت ألكا ونتر، نائبة الرئيس لتسويق الوجهة والتواصل في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن حملة «الصيف في رأس الخيمة ينسيك العالم» ليست حملة تسويقية تقليدية، لأن رأس الخيمة ليست مجرد وجهة سياحية، لذلك تم ابتكار حملة صادقة ومبهجة تعكس جوهر اللحظات التي تبقى في الذاكرة والمغامرات المرتجلة، وتتميز الحملة بالإبداع والحس الفكاهي والمتعة وتؤكد أن رأس الخيمة ليست وجهة يأتيها السياح لزيارتها فحسب، بل لعيش تجربة متكاملة بكل معنى الكلمة.

وصُممت الحملة خصيصاً لسكان دولة الإمارات وزوارها، لتجعل من الإمارة وجهة مثالية لقضاء العطلات القصيرة، حيث يسهل الوصول إليها من المدن الأخرى لتوفر خيارات فندقية مميزة من فئات الثلاث والأربع والخمس نجوم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المغامرات الشاطئية والجبلية والصحراوية.

وتتمثل روح الحملة في تبني حرية الاستكشاف دون أي خطة، بدءاً من تجربة جيس فلايت - أطول مسار انزلاقي في العالم - والتجديف بالكاياك بين أشجار المانغروف والاسترخاء في منتجع فاخر دون أي خطة مسبقة.