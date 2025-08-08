السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وكيل وزارة الدفاع يزور قاعدة ساشيون الجوية بجمهورية كوريا

إبراهيم ناصر العلوي خلال زيارة قاعدة ساشيون الجوية (وام)
9 أغسطس 2025 01:22

سيؤول (وام) 

أخبار ذات صلة
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
مساعدات الإمارات إلى غزة.. تحول نوعي في الاستجابة الإنسانية

زار معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، قاعدة ساشيون الجوية بجمهورية كوريا.
وقام معاليه، خلال الزيارة، بجولة على متن النموذج الأولي للطائرة KF-21، وشارك في طلعة جوية مشتركة برفقة الفريق أول لي يونغ سو، رئيس أركان القوات الجوية الكورية، على متن مقاتلة FA-50، وذلك في إطار استعراض القدرات الوطنية للطائرات الكورية المصنعة محلياً.
يأتي ذلك في إطار زيارة معالي وكيل وزارة الدفاع لجمهورية كوريا ضمن وفد إماراتي رفيع المستوى، والتي تشمل عدداً من اللقاءات والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كان معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، قد التقى خلال الزيارة معالي آن جيو باك، وزير الدفاع بجمهورية كوريا.

جمهورية كوريا
وكيل وزارة الدفاع
الإمارات
وزارة الدفاع
إبراهيم العلوي
آخر الأخبار
جندي أوكراني خلال معارك في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
ترامب يتوسط علييف وباشينيان قبيل توقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
9 أغسطس 2025
الواقع المعيشي لملايين السودانيين كارثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: تفَشي الجوع والمرض في السودان جراء الحرب
9 أغسطس 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين يجري مباحثات مع قادة عدد من الدول
9 أغسطس 2025
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل شخص بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان
9 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©