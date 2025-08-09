السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فرصة سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً

أبوظبي
9 أغسطس 2025 17:40

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.
ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:59والمد الثاني عند الساعة  01:44، والجزر الأول عند 08:22 والجزر الثاني عند الساعة  19:33.
بحر عمان: خفيف الموج أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 10:49 والمد الثاني عند الساعة 22:26، والجزر الأول عند الساعة 16:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:44.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                      العظمى     الصغرى      العظمى     الصغرى
أبوظبي                       46 35 45 20
دبي                            43 34 60 20
الشارقة                        42 33 65 25
عجمان                        42 34 65 20
أم القيوين                     42 33 65 25
رأس الخيمة                  41 32 70 30
الفجيرة                        34 30 95 65
العـين                          44 32 50 20
ليوا                             46 34 55 25
الرويس                        41 33 60 25
السلع                           44 33 50 20
دلـمـا                           45 35 95 25
طنب الكبرى / الصغرى   46 36 85 20
أبو موسى                    45 35 80 25.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
الطقس
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©