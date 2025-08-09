الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قصة نجاح في «محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» تلخصها النتائج

مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية (من المصدر)
10 أغسطس 2025 02:27

دبي (الاتحاد)

في مشهد يعكس رسالة التسامح والإنسانية التي تتميز بها إمارة دبي، وضمن جهودها المستمرة في مدّ جسور التواصل الثقافي والديني، حقق مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، نتائج متميزة خلال النصف الأول من عام 2025، تمثّلت في اعتناق أكثر من 3600 شخص الإسلام، والتحاق أكثر من 1300 دارس ببرامجه التعليمية، إلى جانب تنظيم 47 دورة معرفية وتثقيفية، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 1400 مستفيد، واستفادة أكثر من 190 مستفيداً من مبادرة «غرفة المعرفة المستدامة».
وقد جسّدت هذه النتائج الأثر العميق للبرامج التوعوية والتعليمية التي يقدّمها المركز، والتي تسهم في نشر مبادئ الإسلام وقيمه النبيلة، ضمن مسيرة حافلة بالعمل المؤسسي الذي يجمع بين المنهجية العلمية والروح الإنسانية، لترسيخ مكانة دبي كحاضنة عالمية للثقافات ومنصة للانفتاح الحضاري.
وأكد جاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في التعريف بالإسلام وتعزيز التعايش الحضاري في إمارة دبي، قائلاً: نحن نعمل ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء جسور التواصل الثقافي والديني، وتقديم صورة مشرقة عن الإسلام تقوم على التسامح والعلم والحوار، تستند إلى معايير أكاديمية مدروسة، تلبي احتياجات المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية على حد سواء.
وأضاف الخزرجي أن المركز سيواصل جهوده خلال النصف الثاني من العام من خلال تطوير محتوى الدورات، وتوسيع نطاق الوصول إلى المستفيدين، بما يعزز من مكانة دبي كمنارة للتسامح والانفتاح الثقافي.

أخبار ذات صلة
«ظلاً وأجراً» توزع مظلات على العمال
بلدية دبي تشرف على 220 حديقة
مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
التعليم
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: السيطرة الإسرائيلية على غزة تتنافى مع القرارات الدولية
اليوم 02:29
فلسطينية تجلس على بقايا خيمة محترقة في منطقة المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: آلاف المرضى في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل
اليوم 02:29
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فلسطين: احتلال غزة وضم الضفة لن يحققا الأمن لأحد
اليوم 02:29
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
اليوم 02:29
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
‌‏الصحة الفلسطينية: 11 وفاة جوعاً خلال 24 ساعة
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©