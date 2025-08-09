الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي توعي الجمهور بثقافة التشجيع الإيجابي

صورة جماعية للمشاركين في الفعالية (من المصدر)
10 أغسطس 2025 02:27

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة» وبالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، فعالية توعوية، لقاطني منطقة أبوهيل، بهدف نشر الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية. 
وحضر الفعالية التي نُظمت في حديقة أبوهيل، فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، والملازم نابت سلطان الكتبي، مسؤول مبادرة التزامكم سعادة، وعدد من الموظفين في شرطة دبي.
وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية. وقال: «إن المبادرة تعمل على نشر الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي التي ينص عليها القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية».
ولفت الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المُتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية في المهرجانات والفعاليات الرياضية بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات صلة
قصة نجاح في «محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» تلخصها النتائج
«ظلاً وأجراً» توزع مظلات على العمال
شرطة دبي
دبي
