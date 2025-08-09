بلدية دبي تشرف على 220 حديقة

آمنة الكتبي (دبي)



تواصل بلدية دبي جهودها لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري للإمارة، حيث تشرف على 220 حديقة منتشرة في مختلف مناطق دبي، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة المدينة كوجهة بيئية مستدامة، حيث تشمل هذه الحدائق الحدائق العامة الكبرى، والحدائق السكنية، والحدائق الصحراوية، والشاطئية، والمجتمعية، والتي صمّمت بعناية لتلائم مختلف الأعمار والاهتمامات، وتوفّر مرافق متكاملة تمكن الزوّار من قضاء أوقات مريحة وآمنة في أحضان الطبيعة.

وأوضحت بلدية دبي أن إجمالي المسطحات الخضراء في الإمارة وصل إلى ما يزيد على 50 مليون متر مربع، ما يعكس التزام الإمارة بالتوسع في البنية التحتية الخضراء وتحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والاستدامة البيئية، وذكرت البلدية أن الحدائق تضم مرافق متنوعة تشمل مسارات للجري والمشي، وألعاباً للأطفال وأماكن للشواء ومناطق مخصّصة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى خدمات ذكية، مثل محطات شحن للسيارات الكهربائية وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، حيث ترسم خطة دبي الحضرية 2040، خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، محورها الرئيسي الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي، خلال الـ20 عاماً المقبلة.

وبيّنت أنه من بين مستهدفاتها توفير وتحسين مستوى وجودة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، ومضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105%، ويتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، وإنشاء شبكة من المسارات الخضراء Green Corridors تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية.

وأوضحت بلدية دبي أنها تحرص على تعزيز الاستدامة البيئية في الإمارة، وتوسعة الرقعة الخضراء المزروعة، بالإضافة إلى تحسين البيئة الحضرية والطبيعية لدبي، وتحقيق مستهدفات البلدية في جعل الإمارة أكثر جاذبية وجمالية واستدامة مع توفير أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية لسكانها، وتشجّع البلدية على نشر الرقعة الخضراء الطبيعية، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يحقق الاحتياجات البيئية في إمارة دبي، إلى جانب التركيز على زراعة أشجار البيئة المحلية كالغاف والسدر والأشجار التي تتحمل ملوحة التربة.



خدمات متكاملة بوسائل حديثة

كما تحرص على تقديم خدمات زراعية متكاملة باستخدام التقنيات والوسائل الزراعية الحديثة، التي تكفل الحفاظ على السلامة العامة، وتعزّز استدامة المنظومة البيئية في الإمارة، حيث تنفذ بلدية دبي مبادرة دبي الخضراء مستمرة طيلة أيام السنة، وفق خطط ومعايير هندسية وتخطيطية متكاملة، تتسق مع الحياة العصرية لدبي وتخطيطها الحضري والعمراني، وتدعم رؤية القيادة في جعل الإمارة أفضل مدينة للحياة في العالم، وتُعد هذه المبادرة من مبادرات بلدية دبي الاستراتيجية في مجال الاستدامة، والتي تسهم في تحقيق أثر بيئي متكامل، من خلال المحافظة على العناصر والموارد البيئية والطبيعية مع تحسين جودتها، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.



إبداع وابتكار

وتعمل بلدية دبي باستمرار على تطوير أعمال الزراعة التجميلية في الطرق والمناطق العامة، بما يتماشى مع التطور العمراني الحاصل في المدينة، وتسعى إلى إيجاد بيئة عمل محفّزة للإبداع والابتكار في مجال البستنة والتخضير وتشجير طرق وساحات وميادين وحدائق دبي وتقاطعاتها، وتحرص على زيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الزهور في الشوارع والطرقات العامة والمتنزهات.