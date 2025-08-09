لم تقتنع بعملية التجميل فطلبت51 ألف درهم تعويضاً

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)



قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها شابة تبلغ من العمر 36 عاماً ضد مستشفى وطبيبة تجميل تعمل ضمن الطاقم الطبي، مطالبةً فيها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بدفع مبلغ قدره 51000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية التي ألمت بها جراء الخطأ الذي تم ارتكابه.

وفي تفاصيل القضية، أوضحت الشابة أنها كانت ترغب بإجراء جراحة تجميل، فراجعت المدعى عليها الثانية، كونها استشارية تجميل، تعمل لدى المستشفى المدعى عليه الأول، وبعد الاتفاق أجرت الجراحة التجميلية تحت التخدير العام، وأثناء الجراحة حدثت مضاعفات لها، وبعد خروجها في اليوم التالي، مع التوصية بالالتزام بالأدوية اللازمة والمتابعة في العيادة، بدأت تشتكي من أعراض حمى، خلال فترة الاستشفاء في المنزل، فقامت الشابة بتغيير نوع المضاد الحيوي، وبعدها راجعت طبيب الجراحة العامة بنفس المستشفى لمتابعة الجرح وتضميده، كما راجعت الطبيبة والمستشفى عدة مرات، ولكنها ظلّت تعاني من الألم، وبعدها بيومين راجعت قسم الطوارئ بالمستشفى المدعى عليه الأول، وكانت تشكو من حمى وإفرازات وصديد من موضع جرح البطن وبالفحص تبّين وجود حمى والتهاب بجرح البطن، وتلقّت المدعية العلاج اللازم في قسم الطوارئ، وعلى إثر الأعراض تقرر إدخالها المستشفى المدعى عليه الأول.



استخلاص البراءة

وبعد ذلك قررت المدعية التي لم تكن راضية عن بعض النتائج الجمالية للجراحة مناقشة ذلك مع الطبيبة، لتحزم قرارها بتقديم شكوى ضد المستشفى والطبيبة.

وبيّن قرار المحكمة في حيثيات الحكم، أن التقرير الطبي الخاص بالمدعية اطمأنت له المحكمة لصدوره من لجنة خبرة طبية متخصّصة، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد التظلم من ذلك التقرير سيما مع إقرار المدعية بعدم التظلم عليه، وعليه فإن المحكمة وبما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها فإنها تستخلص انتفاء وعدم ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليهما الموجب للمسؤولية التقصيرية، والذي يوجب التعويض عنه، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت على غير أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً رفضها بحالتها وهو ما تقضي به المحكمة. وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.