الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ظلاً وأجراً» توزع مظلات على العمال

«ظلاً وأجراً» توزع مظلات على العمال
10 أغسطس 2025 02:27

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع مركز شرطة الرفاعة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «ظلاً وأجراً»، الهادفة إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر التواجد في مناطق الحرارة العالية، إلى جانب توزيع مظلات لهم لاستخدامها في حال تنقلهم من مكان إلى آخر؛ تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري. 
وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة الشندغة، استفاد منها 250 عاملاً، حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من النصائح التوعوية لهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتأكيد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، وغيرها من الإرشادات.
وأضافت: «كما قدمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى العمال شرحاً حول الحقوق التي يكلفها القانون لهم، والخدمات التي تقدمها شرطة دبي لهم، إلى جانب توعيتهم بالاتصال على الرقم 901 في المكالمات غير الطارئة، وعلى الرقم 999 في المكالمات الطارئة فقط، إلى جانب توعيتهم بإرشادات السلامة المرورية، وخدمة التواصل مع الضحية التي تقدمها شرطة دبي».

 

أخبار ذات صلة
«زراعة أبوظبي» تدعو المربين للعناية بالثروة الحيوانية خلال الصيف
قصة نجاح في «محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» تلخصها النتائج
مبادرة الروح الإيجابية
شرطة الرفاعة
شرطة دبي
دبي
الحرارة
الإجهاد الحراري
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: السيطرة الإسرائيلية على غزة تتنافى مع القرارات الدولية
اليوم 02:29
فلسطينية تجلس على بقايا خيمة محترقة في منطقة المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: آلاف المرضى في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل
اليوم 02:29
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فلسطين: احتلال غزة وضم الضفة لن يحققا الأمن لأحد
اليوم 02:29
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
اليوم 02:29
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
‌‏الصحة الفلسطينية: 11 وفاة جوعاً خلال 24 ساعة
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©