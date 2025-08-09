«ظلاً وأجراً» توزع مظلات على العمال

دبي (الاتحاد)



نظم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع مركز شرطة الرفاعة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مبادرة «ظلاً وأجراً»، الهادفة إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر التواجد في مناطق الحرارة العالية، إلى جانب توزيع مظلات لهم لاستخدامها في حال تنقلهم من مكان إلى آخر؛ تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة الشندغة، استفاد منها 250 عاملاً، حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من النصائح التوعوية لهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتأكيد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، وغيرها من الإرشادات.

وأضافت: «كما قدمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى العمال شرحاً حول الحقوق التي يكلفها القانون لهم، والخدمات التي تقدمها شرطة دبي لهم، إلى جانب توعيتهم بالاتصال على الرقم 901 في المكالمات غير الطارئة، وعلى الرقم 999 في المكالمات الطارئة فقط، إلى جانب توعيتهم بإرشادات السلامة المرورية، وخدمة التواصل مع الضحية التي تقدمها شرطة دبي».