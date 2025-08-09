استكمال 6 محطات ضمن «الوقاية من الإنهاك الحراري» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)



أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، 6 محطات رئيسية ضمن الدورة الرابعة عشرة لحملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» التي تقام في الشارقة طوال شهري يوليو وأغسطس تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، تزامناً مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى نشر الوعي الصحي، وتعزيز حماية فئة العمال من المخاطر الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، تماشياً مع أهداف ومبادرات عام المجتمع.

استهدفت الحملة في محطاتها آلاف العمال في مواقع مختلفة، شملت نادي الشارقة الثقافي الرياضي، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ونادي كلباء الثقافي الرياضي، والمركز الثقافي بخورفكان، ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، حيث قدمت الفرق المتخصصة محاضرات توعوية عن مخاطر الإنهاك الحراري وآليات الإسعافات الأولية، إلى جانب فحوص طبية ميدانية وتوزيع مستلزمات وقائية لدعم العمال وحمايتهم من الإنهاك الحراري. والحملة مستمرة في محطات ومواقع أخرى مثل مصنع الإسمنت في الشارقة ومسرح الجامعة القاسمية.

وتضمنت أنشطة الحملة زيارات ميدانية، حيث جرى توعية العمال بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها، وتقديم إرشادات لأصحاب العمل في المصانع والمواقع الإنشائية حول أهمية تطبيق التدابير الوقائية لضمان بيئة عمل آمنة. كما شملت الأنشطة فئات أخرى جديدة هذا العام، كعمال النظافة والعاملين في محطات الوقود والحدائق العامة ومواقف السيارات وخدمات التوصيل والعاملات، بهدف تزويدهم بالمعلومات الضرورية للحد من مخاطر الحرارة والإنهاك الحراري، مما يترجم أهداف الوزارة في حماية الصحة العامة، وتعزيز جودة الحياة بالدولة.

وأكد محمد عبدالله الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، أن استكمال هذه المحطات يشكل خطوات حيوية ضمن المبادرة التي تعكس التزام الدولة بحماية صحة العمال، انسجاماً مع المعايير الدولية و«عام المجتمع».



الشركاء

تضم قائمة الشركاء في الحملة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة تطوير معايير العمل، ودائرة شؤون البلديات، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الوقاية والسلامة، ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية الشارقة التعاونية، والهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشركة فاست للمقاولات، والجابر للنظارات، ومجموعة ميدكير، ومجموعة أستر، وغيرها.