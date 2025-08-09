طقس صحو إلى غائم اليوم

أبوظبي (وام)



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 01:44 والجزر الأول عند الساعة 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 19:33. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:49والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزر الأول عند الساعة 16:54والجزر الثاني عند الساعة 04:44.