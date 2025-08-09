الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اقتصادية رأس الخيمة تختتم فعاليات «الواعد الصغير»

الفريق الحاصل على المركز الأول خلال التكريم (وام)
10 أغسطس 2025 02:27

رأس الخيمة (وام) 

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة معرض الواعد الصغير في منار مول برأس الخيمة، بمشاركة نخبة من الطلبة الموهوبين ممن عرضوا مشاريعهم، ضمن المرحلة الختامية من مبادرة البرنامج الصيفي «الواعد الصغير» في دورته الخامسة.
جاء هذا المعرض ليكلل جهود الطلبة بعد سلسلة من الورش التدريبية النظرية والتطبيقات الميدانية، التي صقلت مهاراتهم وعززت من قدراتهم في ريادة الأعمال، وزرعت روح المبادرة والابتكار، ليخوضوا تجربة عملية حقيقية في التسويق والبيع ضمن بيئة واقعية.
شهد المعرض عدد من المسؤولين وأولياء الأمور والإعلاميين والمستهلكين من مختلف الجنسيات، وتُوج بتكريم الفريق الحاصل على المركز الأول، تقديراً لتميزهم في تحقيق البنود والمعايير المطلوبة في تقديم مشروع مبتكر.
وعبرت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، عن سعادتها في رؤية ثمرة نجاح أبنائنا الطلبة وجهودهم المبذولة خلال فترة الصيف، وطموحهم اللامحدود وحرصهم لإبراز أفضل ما لديهم في التعلم والتدريب ومعرفة المهارات الجديدة الذي تم تسخيرها لدخول أولى خطوات في عالم الأعمال والتجارة.

أخبار ذات صلة
إطلاق حملة «الصيف في رأس الخيمة ينسيك العالم»
علَم الدولة يرفرف على أعلى قمة جبل في أوروبا
رأس الخيمة
اقتصادية رأس الخيمة
دائرة التنمية الاقتصادية
البرنامج الصيفي
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: السيطرة الإسرائيلية على غزة تتنافى مع القرارات الدولية
اليوم 02:29
فلسطينية تجلس على بقايا خيمة محترقة في منطقة المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: آلاف المرضى في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل
اليوم 02:29
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فلسطين: احتلال غزة وضم الضفة لن يحققا الأمن لأحد
اليوم 02:29
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
اليوم 02:29
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
‌‏الصحة الفلسطينية: 11 وفاة جوعاً خلال 24 ساعة
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©