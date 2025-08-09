الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

رحّبت دولة الإمارات بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا التوصّل إلى اتفاق سلام تاريخي، مثمنة هذه الخطوة التي تعد إنجازا دبلوماسيا مهما يُجسد انتصار الحوار ويكرّس مبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي.

وأشاد معالي أحمد الصايغ وزير دولة بحكمة فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، ومعالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، ورغبتهما في إحلال السلام، واعتبر معاليه أن الاتفاق يعبر عن الإرادة القوية والتزام الطرفين بالحلول السلمية والحوار ما يعكس أهمية العمل المشترك في معالجة القضايا الإقليمية، وضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

كما ثمّن معاليه الجهود الحثيثة التي قام بها فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الصديقة في التوصل إلى هذا الإنجاز الإيجابي والبنّاء، مؤكدا على نهج دولة الإمارات الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار ودعمها لأي جهد يسهم في تعزيز الأمن والسلام في منطقة القوقاز.

وأشار معالي الصايغ إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، وتؤمن بأهمية فتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء بين البلدين بما يحقق التنمية والازدهار لشعبيهما، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة.