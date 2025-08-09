السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني

9 أغسطس 2025 23:40

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ثارمان شانموغرتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة ثارمان شانموغرتنام، رئيس جمهورية سنغافورة.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لورانس وونج، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.

رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا باتفاق السلام التاريخي
نجاح لافت للجولة الخامسة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في بولندا
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
سنغافورة
برقية تهنئة
اليوم الوطني
