«زراعة أبوظبي» تدعو المربين للعناية بالثروة الحيوانية خلال الصيف

إبراهيم سليم (أبوظبي)



دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى العناية بممتلكاتهم من المواشي، خلال الصيف واتباع الممارسات الصحيحة للرفق بالحيوان مع مراعاة التدابير الخاصة لحماية الثروة الحيوانية من التعرض للإجهاد الحراري الذي قد يتسبب في انخفاض الكفاءة الإنتاجية والتناسلية ونقص معدلات النمو.

وقدمت عبر قنواتها الإلكترونية، إرشادات خاصة لطرق العناية بالحلال خلال الصيف.

وشددت الهيئة، على ضرورة مراعاة متطلبات النقل الآمن للحيوانات وتجنّب نقلها من مكان لآخر خلال فترة الظهيرة أو فترة العصر في ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة على أهمية التزام مربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بمتطلبات الأمن الحيوي لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة وتعزيز متطلبات الصحة العامة والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتوعية المربين بمختلف الطرق والوسائل الإرشادية حول الأسس العلمية والعملية لإدارة وتنمية الثروة الحيوانية، وذلك من خلال الترويج للممارسات الجيدة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعظيم المردود المالي للمربين، حيث يتولى المختصون بالثروة الحيوانية من موظفي الهيئة التواصل بصورة دائمة مع المربين لتوعيتهم بأفضل الممارسات للعناية بالحلال وتوجيههم إلى طرق رفع الأداء الإنتاجي للحلال من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المحلية وتقليل الفجوة بين المنتج والمستورد. ونوهت الهيئة إلى ضرورة فحص الأعلاف باستمرار خلال فترة الصيف للتأكد من خلوّها من الرطوبة أوالفطريات والحشرات. كما نوهت الهيئة إلى أن قص صوف وشعر الحيوانات بشكل منتظم، وخاصة قبل فصل الصيف يقلل من الإجهاد الحراري والإصابة بالطفيليات الخارجية وانتشارها.



مياه الشرب وخزانات المياه

حثّت الهيئة المربين إلى مراقبة خزانات المياه وأحواض شرب الحيوانات بصفة دائمة والتأكد من نظافتها ووضعها في أماكن مظللة وغير معرضة للشمس ومراعاة تجنّب شرب الحيوانات للمياه الحارة، والتي قد تسبب لها العديد من المشاكل الصحية خاصة تلك المرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي.

وأكدت الهيئة على أهمية تظليل أماكن تربية الحيوانات بأي وسيلة مناسبة، وذلك لضمان حماية الحيوانات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والتي قد تؤثر على الإنتاجية أو تعرض الحيوانات للنفوق، داعية في حالة الارتفاع الشديد على درجات الحرارة مع وجود رطوبة عالية إلى رش الحظائر والحيوانات بالماء.

كما نصحت، بعدم تعريض الحيوانات للجوع أو العطش وسوء التغذية مع الحرص على تقليل تغذية الحيوانات بالأغذية الغنية بالطاقة طوال فصل الصيف، حيث تحتوى الأغذية الغنية بالطاقة مثل الذرة الصفراء على نسبة عالية من الدهون أو الزيوت مما يتطلب مجهوداً أكبر لهضمها ويشكل ضغطاً على الحيوانات ويزيد من الإجهاد الحراري خلال فترة الصيف، مع مراعاة الحفاظ على نفس كميات الغذاء المقررة يومياً وتوزيعها على أكثر من وجبة نظراً لضعف شهية الحيوانات للأكل أثناء الحرارة الشديدة، كما يجب الاهتمام بإضافة الفيتامينات بصفة مستمرة إلى مياه الشرب خاصة فيتامين (C) وفيتامينات (A.D.E)، وذلك لتخفيف العبء الواقع على الحيوانات.