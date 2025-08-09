الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تزايد في «الحيازات النباتية».. و«العين» تتصدر

إنجازات ملموسة في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة (من المصدر)
10 أغسطس 2025 02:28

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

شهد القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي تزايداً في مساحة الحيازات النباتية خلال الفترة الماضية، حيث وصلت مساحة تلك الحيازات إلى أكثر من 827 ألفاً و325 دونماً بارتفاع ملحوظ خلال عام وفق إحصائيات مركز أبوظبي للإحصاء.


واستحوذت العين على أكثر من 60% من كامل مساحة الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي، واحتلت المرتبة الأولى من حيث مساحة الحيازات النباتية بمساحة قدرها 506 آلاف و999 دونماً، فيما بلغت مساحة الحيازات في منطقة الظفرة 218 ألفاً و633 دونماً، في العام 2023. ويعكس تزايد مساحة الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي مدى الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح نموذجاً يحتذى به في التغلب على قسوة الطبيعة وقهر رمال الصحراء، وتحويل كثبانها إلى ساحات خضراء ومزارع منتجة للعديد من أنواع الخضراوات والفواكه.
وجاء تطور القطاع الزراعي، وزيادة المساحات الزراعية، بالتوافق مع الالتزام بمعايير الاستدامة، والجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، والمعايير المدروسة، لتنمية هذا القطاع الحيوي الكبير.

وبلغ عدد الحيازات الزراعية خلال عام 2023 25 ألفاً و563 حيازة زراعية، واحتّلت العين المرتبة الأولى في عدد الحيازات الزراعية، بعد أن قارب عدد الحيازات الزراعية فيها نصف عدد الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي بالكامل، وذلك بنسبة 48%، حيث بلغ عدد الحيازات الزراعية في العين 12 ألفاً و357 حيازة، فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية في منطقة الظفرة 8980 حيازة زراعية، احتلت بها المرتبة الثانية على مستوى إمارة أبوظبي، فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية في أبوظبي 4226 حيازة زراعية.


قهر الصعوبات
على الرغم من الصعوبات والتحديات المناخية، التي تواجه القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، فإن المسيرة الزراعية في الإمارة، وبفضل السياسات الحكيمة، استطاعت قهر جميع تلك الصعوبات والتحديات، وترويض الصحراء والتغلب على طبيعتها القاسية الجافة، ودرجات الحرارة العالية، وتسجيل إنجازات ملموسة في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة على المدى البعيد، حيث أصبح القطاع الزراعي يمثل إحدى الصور المشرقة للتقدم الحضاري والاقتصادي، الذي تشهده إمارة أبوظبي حالياً في مختلف المجالات.

القطاع الزراعي
الزراعة
أبوظبي
مركز أبوظبي للإحصاء
العين
الظفرة
