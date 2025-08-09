الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«القراءة حياة» في شرطة أبوظبي

«القراءة حياة» في شرطة أبوظبي
10 أغسطس 2025 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فعالية ثقافية تحت شعار «القراءة حياة»، لمنتسبي شرطة أبوظبي وأبنائهم، وذلك في متحف شرطة المربعة بمدينة العين، ضمن فعالياتها الصيفية التي تنفذها لتعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي.
وأكدت اللجنة أن البرنامج الثقافي للجنة الأدباء والقراءة، يأتي انسجاماً مع جهود شرطة أبوظبي في نشر المعرفة، وتكريس قيم الهوية الوطنية من خلال القراءة والاطلاع، خاصة في أوساط الناشئة، مشيرة إلى أن الفعالية تأتي كجزء من سلسلة مبادرات ثقافية ومجتمعية، تهدف إلى بناء جيل قارئ ومثقف.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح مجرن والأحبابي في العين
«موانئ أبوظبي» تنظِّم «البرنامج الصيفي لمبتكري المستقبل»
شرطة أبوظبي
أبوظبي
القراءة
شرطة المربعة
العين
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: السيطرة الإسرائيلية على غزة تتنافى مع القرارات الدولية
اليوم 02:29
فلسطينية تجلس على بقايا خيمة محترقة في منطقة المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: آلاف المرضى في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل
اليوم 02:29
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فلسطين: احتلال غزة وضم الضفة لن يحققا الأمن لأحد
اليوم 02:29
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
اليوم 02:29
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
‌‏الصحة الفلسطينية: 11 وفاة جوعاً خلال 24 ساعة
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©