الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«موانئ أبوظبي» تنظِّم «البرنامج الصيفي لمبتكري المستقبل»

«موانئ أبوظبي» تنظِّم «البرنامج الصيفي لمبتكري المستقبل»
10 أغسطس 2025 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت مجموعة موانئ أبوظبي الدورة الخامسة من «البرنامج الصيفي لمبتكري المستقبل» تحت شعار «حلول الذكاء الاصطناعي من أجل عالم مستدام». واستقبلت دورة هذا العام 33 طالباً من عُمر 15 إلى 18 عاماً، للمشاركة في تجارب تفاعلية تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة والقيم المجتمعية. وتضمَّن البرنامج ورش عمل عن أحدث التوجُّهات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، إلى جانب التعرُّف على سيْرِ العمليات المختلفة في مجموعة موانئ أبوظبي، وتعرَّف المشاركون على مبادرات «مقطع للتكنولوجيا» في رقمنة التجارة، وشاركوا في تجربة أجهزة محاكاة الملاحة البحرية في أكاديمية أبوظبي البحرية. واختتم البرنامج فعالياته بتحدي الابتكار الذي اجتازه المشاركين كافة بنجاح. وتواصل «موانئ أبوظبي» من خلال هذه المبادرة دعم تطوُّر جيل الشباب، وإلهام قادة المستقبل في المجالات الإبداعية والتقنية، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي في توفير مستقبل ذكي ومستدام.

