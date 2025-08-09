الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد الحرس الوطني يحضر مراسم تبديل القيادة المركزية الأميركية

صالح بن مجرن العامري خلال الحفل (وام)
10 أغسطس 2025 02:28

فلوريدا (وام)

حضر اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، مراسم تبديل القيادة المركزية للولايات المتحدة الأميركية، التي أقيمت في مقر القيادة بمدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، أمس الأول، برعاية وزير الدفاع الأميركي، وبحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول دان كين، حيث جرت مراسم تسليم مهام القيادة من الفريق أول مايكل كوريلا إلى الأدميرال تشارلز براد كوبر.
وشهد مراسم تبديل القيادة المركزية عدد كبير من القادة العسكريين والمسؤولين من الولايات المتحدة الأميركية والدول الصديقة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، الأدميرال تشارلز براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
كما التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، اللواء جوشلين لويس، مساعد قائد الحرس الوطني في ولاية تكساس الأميركية، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

أخبار ذات صلة
«التبادل المعرفي» يطلق «ورشة مختبر عالمي للأفكار»
السيسي: مصر مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار بالقطاع
الحرس الوطني
القيادة المركزية الأميركية
لولايات المتحدة
فلوريدا
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: السيطرة الإسرائيلية على غزة تتنافى مع القرارات الدولية
اليوم 02:29
فلسطينية تجلس على بقايا خيمة محترقة في منطقة المواصي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: آلاف المرضى في غزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل
اليوم 02:29
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فلسطين: احتلال غزة وضم الضفة لن يحققا الأمن لأحد
اليوم 02:29
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: احتلال غزة تصعيد خطير يهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء
اليوم 02:29
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
‌‏الصحة الفلسطينية: 11 وفاة جوعاً خلال 24 ساعة
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©