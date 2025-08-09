شما بنت محمد بن خالد تزور متحف طوكيو الوطني وقصر الضيافة

طوكيو (وام)



اطلعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، خلال زيارتها متحف طوكيو الوطني، على مجموعة نادرة من اللوحات والمنحوتات التي توثق تطور الفن الياباني عبر العصور، وقطع أثرية ثمينة تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، منها الأدوات اليومية والملابس التقليدية والخزف الفني الفريد، إلى جانب مقتنيات ترتبط بثقافة محاربي الساموراي.

كان في استقبال الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد والوفد المرافق، كوانو كازوتاكا، مدير البحوث الثقافية بالمتحف، وصمويل تان، مدير العلاقات الدولية بالمتحف، اللذان أعربا عن سعادتهما بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين الإماراتي والياباني.

وناقشت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان مع مسؤولي المتحف التعاون الثقافي بين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية والمتحف، وأكدت أهمية تعزيز التبادل المعرفي والحضاري، بما يسهم في دعم قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب.

وعبّر مسؤولو المتحف عن تقديرهم العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة وامتنانهم للشيخة الدكتورة شما على هذه الزيارة والحوار البنّاء الذي دار خلالها.

وفي سياق متصل، زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان قصر الضيافة الرسمي في قلب العاصمة اليابانية طوكيو، واطلعت على أقسامه، وتعرّفت على البروتوكولات المعتمدة في استقبال الضيوف الدوليين. وأعربت عن إعجابها بالحضارة اليابانية وتقديرها لحفاوة الاستقبال والجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي.

تأتي الزيارة في إطار حرص مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية على تعزيز جسور التواصل الثقافي بين الشعوب وترسيخها.