الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
10 أغسطس 2025 08:55

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت صباح اليوم الأحد، في دولة الإمارات. 

وقال "المركز" على حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 
 24 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
الإمارات
الأرصاد
