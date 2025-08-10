القيادة العامة لشرطة أبوظبي تستقطب كوادر شرطية وطنية في عدة مواقع بمدينة العين

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تواجدها في عدد من المواقع بمراكز الشرطة بمدينة العين، وذلك لاستقطاب الكوادر الوطنية لوظائف فرد دورية استجابة أمنية، وفرد مهام خاصة وفرد تفتيشات أمنية.
