الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
القيادة العامة لشرطة أبوظبي تستقطب كوادر شرطية وطنية في عدة مواقع بمدينة العين

10 أغسطس 2025 12:56

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تواجدها في عدد من المواقع بمراكز الشرطة بمدينة العين، وذلك لاستقطاب الكوادر الوطنية لوظائف فرد دورية استجابة أمنية، وفرد مهام خاصة وفرد تفتيشات أمنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
شرطة أبوظبي
