الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للفلك»: ظهور نجم «سهيل» يبشر بانكسار القيظ وبدء الاعتدال التدريجي

«الإمارات للفلك»: ظهور نجم «سهيل» يبشر بانكسار القيظ وبدء الاعتدال التدريجي
10 أغسطس 2025 16:15

يقترن ظهور نجم «سهيل» عند العرب بجملة من التحولات المناخية والظواهر الطبيعية التي تشير إلى بدء انكسار شدة الحر واعتدال الأجواء تدريجيًا، حيث تقول العرب قديمًا: «إذا طلع سهيل برد الليل»، في دلالة على انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وبدء نهاية فصل القيظ.

ويُشاهد نجم سهيل - ثاني ألمع نجوم السماء بعد نجم الشعرى اليمانية - في الأفق الجنوبي الشرقي قبيل الفجر، ابتداءً من 24 أغسطس في مناطق وسط الجزيرة العربية، فيما يظهر في المناطق الجنوبية قبل الشمالية.

ويصاحب طلوع «سهيل» ما يُعرف بـ«حساب الدرور»، الذي يُعنى برصد التغيرات البيئية والمناخية المصاحبة لهذه الفترة، ومنها تلمّس برودة الماء وأديم الأرض فجرًا، واحتفاظ التربة برطوبتها حتى الصباح عند ريّها مساءً، إلى جانب انخفاض حاجة الإبل للماء، وبدء اخضرار أشجار السمر من جهة الجنوب، وقدوم بعض طيور البحر مثل طائر الصلال، وهي جميعها علامات دالة على بداية التحول الموسمي في المناخ.

أخبار ذات صلة
تعاون مشترك بين جمعيتي «حماية اللغة العربية» و«الإمارات للفلك»

وذكر إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن فترة طلوع سهيل تمثل محطة فلكية ومناخية مهمة في ثقافة العرب منذ القدم، حيث يبدأ معها المزارعون بالتحضير للموسم الزراعي الجديد، مستفيدين من اعتدال الأجواء، كما يعمد مربو الماشية إلى تقليم أظلاف الأغنام، وهي ممارسة ضرورية للحفاظ على صحة القطيع.

وأضاف أن الصيادين يترقبون هذه الفترة أيضًا، إذ تبدأ الأسماك بالاقتراب من السواحل بفعل انحسار حرارة المياه، فيما تبدأ فترة «الصفري» أو «الصفرية»، وهي أول مواسم السنة المناخية لدى العرب، وتُرتبط ببداية اعتدال الطقس وترقب هطول الأمطار النافعة كما يتزامن هذا الوقت مع «أوان القفال»، أي موعد عودة سفن صيد اللؤلؤ في الخليج العربي إلى ديارها، معلنة نهاية موسم الغوص الكبير منتصف سبتمبر.

وأكد الجروان أن هذه العلامات، التي تناقلها العرب جيلاً بعد جيل، ما تزال تحظى بأهمية في الموروث الشعبي، وتشكل رابطًا حيًا بين الإنسان والبيئة، مع ما تحمله من دلالات فلكية ومناخية ترشد الناس في حياتهم اليومية.

المصدر: وام
جمعية الإمارات للفلك
آخر الأخبار
«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا
الرياضة
«الدراجات» يختتم معسكر إيطاليا
اليوم 17:30
انفجار في باكستان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خروج قطار عن مساره جراء انفجار في باكستان
اليوم 17:19
«جوجل» تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة «جولز»
اقتصاد
«جوجل» تطلق رسمياً وكيلها الذكي للبرمجة «جولز»
اليوم 17:18
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:11
الصين تفتتح أول متجر لبيع الروبوتات البشرية في العالم
الذكاء الاصطناعي
الصين تفتتح أول متجر لبيع الروبوتات البشرية في العالم
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©