شرطة رأس الخيمة السياحية تقدم خدمات سياحية أمنية على مدار الساعة

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن قسم الشرطة السياحية يعمل على تقديم خدمات سياحية أمنية في الإمارة على مدار الساعة، وفق المعايير الدولية من خلال تقديم النصائح والإرشادات التوعوية إلى السياح ومعالجة المشكلات التي قد تواجه جمهور السياح.

وقال الرائد غانم السويدي رئيس قسم الشرطة السياحية بشرطة رأس الخيمة، إن قسم الشرطة السياحية برأس الخيمة تعامل خلال النصف الأول من 2025 مع 74 ملاحظة واستفساراً، واردة من السياح و85 حالة ميدانية في مجال نشر التوعية والإرشاد السياحي، فيما تم تسيير الدوريات السياحية بمعدّل متوسط 750 ساعة خلال الشهر الواحد، والمشاركة في 14 فعالية سياحية خلال النصف الأول من 2025، وما يزال القسم يبذل أقصى الجهود الأمنية المتميزة، استشرافًا لمستقبل الأمن السياحي وتحقيقًا للتنمية والاستدامة في إمارة رأس الخيمة، مما يرتقي بهذا القطاع ويسهم في تعزيز الريادة والتميز.

وأضاف أنه تعزيزًا لتطوير أداء الأمن السياحي، يقدم قسم الشرطة السياحية بشرطة رأس الخيمة صورة متكاملة، ترجمها على أرض الواقع بتقديم أفضل الحلول والخدمات والتسهيلات الشرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والسياح، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، فضلًا عن تلقي الملاحظات من جمهور السياح والتعامل معها بحرفية، وفقًا لرؤية وزارة الداخلية وحكومة رأس الخيمة، مما يسهم في ضمان تحقيق جودة الحياة الأمنية في المجتمع.