الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا

أبوظبي
10 أغسطس 2025 17:11

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة لطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 02:24، والجزر الأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 20:15.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 23:17، والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:18.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                         الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                            44 35 45 20
دبي                                42 34 60 30
الشارقة                           42 32 60 25
عجمان                           41 31 60 30
أم القيوين                        41 32 55 30
رأس الخيمة                    41 33 50 30
الفجيرة                          34 30 90 65
العـين                           42 32 50 20
ليوا                              45 33 40 20
الرويس                         46 34 55 20
السلع                            46 34 60 15
دلـمـا                            43 33 75 40
طنب الكبرى / الصغرى    38 33 80 30
أبو موسى                      36 32 80 60.

