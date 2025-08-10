الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي

10 أغسطس 2025 19:59

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي اليوم، فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة توقيع اتفاق السلام التاريخي بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا مؤخراً.
وأعرب سموه، خلال الاتصال، عن أطيب تمنياته بأن يكون الاتفاق مقدمة لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما ويعزز السلام والاستقرار في منطقة القوقاز لمصلحة شعوبها كافة.
وأكد سموه أن نهج دولة الإمارات الدائم دعم كل ما يقود إلى تسوية النزاعات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية لما فيه الخير والازدهار لجميع الشعوب.
من جانبه، أعرب فخامة إلهام علييف عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للجهود الدبلوماسية المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، علاقات البلدين والعمل المشترك بينهما لتوسيع آفاقها خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وغيرهما من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
إلهام علييف
أذربيجان
أرمينيا
اتفاق سلام
