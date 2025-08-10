الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إشادة من بنغلاديش بريادة شرطة دبي في الابتكار الأمني

إشادة من بنغلاديش بريادة شرطة دبي في الابتكار الأمني
11 أغسطس 2025 01:32

دبي (الاتحاد) 

أشاد المقدم معروف عبدالله، من شرطة بنغلاديش، بالموقع المتقدم للقيادة العامة لشرطة دبي كقوة رائدة في الابتكار الأمني واستشراف مستقبل العمل الشرطي حول العالم عبر مبادراتها الاستراتيجية العالمية، كمبادرة الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) التي شارك في نسختها الثانية رفقة 54 ضابطاً من 38 دولة.
وأكد المقدم عبدالله أن مشاركته في البرامج التدريبية المكثفة للدبلوم تناولت دراسة التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، مُضيفاً أن الدبلوم زوده بأدوات عملية يمكنه تطبيقها فوراً في بلاده كأدوات مواجهة الاحتيال بالعملات الرقمية، وتوظيف تقنيات «البلوك تشين لإدارة الأدلة الجنائية»، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي.  

أخبار ذات صلة
525 حافظاً وحافظة في مرحلة التحكيم الأولى من «دبي الدولية»
«المخترعين الإماراتية» و«دبي للسيليكون» تحتفلان بـ «يوم التفوق الحرفي»
بنغلاديش
دبي
شرطة دبي
مختبر الابتكار الأمني
العمل الشرطي
التحول الرقمي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
اليوم 19:59
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
الأخبار العالمية
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
11 أغسطس 2025
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
11 أغسطس 2025
أطفال فلسطينيون وسط الخيام مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
11 أغسطس 2025
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تأكيد سعودي بريطاني على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
11 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©