إشادة من بنغلاديش بريادة شرطة دبي في الابتكار الأمني

دبي (الاتحاد)



أشاد المقدم معروف عبدالله، من شرطة بنغلاديش، بالموقع المتقدم للقيادة العامة لشرطة دبي كقوة رائدة في الابتكار الأمني واستشراف مستقبل العمل الشرطي حول العالم عبر مبادراتها الاستراتيجية العالمية، كمبادرة الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) التي شارك في نسختها الثانية رفقة 54 ضابطاً من 38 دولة.

وأكد المقدم عبدالله أن مشاركته في البرامج التدريبية المكثفة للدبلوم تناولت دراسة التقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، مُضيفاً أن الدبلوم زوده بأدوات عملية يمكنه تطبيقها فوراً في بلاده كأدوات مواجهة الاحتيال بالعملات الرقمية، وتوظيف تقنيات «البلوك تشين لإدارة الأدلة الجنائية»، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي.