6 اشتراطات لترخيص مراكز الوساطة

يشترط توافر التجهيزات المكتبية والمعدّات الإلكترونية في المركز (من المصدر)
11 أغسطس 2025 01:32

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حددت وزارة العدل 6 اشتراطات لترخيص المراكز الخاص للوساطة. وشملت هذه الاشتراطات، الحصول على موافقة اللجنة، و⁠أن يتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، وأن يتوافر لدى طالب الترخيص مقر مستقل وملائم لاستقبال أطراف النزاع وتقديم خدمات الوساطة من خلالها. وأن يكون مقر المركز مجهزاً بالتجهيزات المكتبية والمعدّات الإلكترونية من نظام معلوماتي إلكتروني ووسائل تقنية المعلومات اللازمة. وكذلك تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة أو الجهة القضائية المحلية، وأخيراً ⁠أن يكون لدى المركز مدير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القرار. 

مركز الوساطة الأجنبي
أوضحت وزارة العدل أنه يُشترط لترخيص فرع مركز الوساطة الأجنبي شرطان هما: استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار عدا الشرط المنصوص عليه في البند (2) من المادة ذاتها، إضافة إلى ⁠تقديم المستندات الآتية: رخصة سارية المفعول للمركز الرئيسي خارج الدولة، وما يفيد تقديم المركز الرئيسي لخدمات الوساطة مدة لا تقل عن (5) سنوات، وقت تقديم طلب الترخيص، مع بيان عن مجمل أعمال المركز الرئيسي وإنجازاته في مجال خدمات الوساطة.

الأشكال
ونوّهت وزارة العدل إلى أنه يجب أن يتخذ المركز الخاص للوساطة أحد الأشكال التالية: مؤسسة فردية، أو شركة تضامن، أو ⁠شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.

