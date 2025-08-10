أمطار وبرد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم ( أبوظبي)



شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس هطول أمطار متفاوتة الغزارة، مع انخفاض بدرجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع تساقط حبات برد أحياناً، حيث سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة 47.7 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة).

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية، على بعض المناطق الشرقية من الدولة، والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه. وشهدت الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.. أدت إلى أن يسود أمس طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم وغداً طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.