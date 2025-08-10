الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» ينظم ورشة متخصصة لـ «رحلة هدم مبنى»

«تنفيذي الشارقة» ينظم ورشة متخصصة لـ «رحلة هدم مبنى»
11 أغسطس 2025 01:32

الشارقة (وام)

نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ممثلة بإدارة التطوير الحكومي، ورشة عمل تخصصية لتصميم وتطوير «رحلة هدم مبنى»، بمشاركة فرق تجربة المتعامل من موظفي عدد من الجهات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل.
وتهدف الورشة إلى تبسيط إجراءات حصول ملاك العقارات على التصاريح الرسمية لهدم المباني، واستخراج شهادات الإنجاز عبر تنسيق متكامل بين 10 جهات حكومية وشبه حكومية. واستعرضت الورشة النسخة المطورة من الخدمة، التي أصبحت رقمية بالكامل عبر منصة موحدة. 
وأسهمت التحسينات الجديدة في تقليص مدة إنجاز الخدمة من 84-41 يوم عمل إلى 9-11 يوماً فقط، مع إمكانية التتبع اللحظي للطلب، وتلقي إشعارات بالمستجدات، في خطوة تعزز الكفاءة والشفافية وتقلل الجهد والوقت.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 30 من الكوادر الفنية والإدارية، الذين بحثوا التحديات الحالية واقترحوا حلولاً عملية ضمن نموذج تشاركي لتطوير الخدمات الحكومية.

أخبار ذات صلة
خيرية الشارقة تختتم مخيمها الطلابي بزيارة دار المسنين
«مدينة شمسة» تقدم تجربة ترفيهية متكاملة للعائلات
المباني
تنفيذي الشارقة
الشارقة
العقارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
اليوم 19:59
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
الأخبار العالمية
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
11 أغسطس 2025
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
11 أغسطس 2025
أطفال فلسطينيون وسط الخيام مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
11 أغسطس 2025
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تأكيد سعودي بريطاني على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
11 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©