«تنفيذي الشارقة» ينظم ورشة متخصصة لـ «رحلة هدم مبنى»

الشارقة (وام)



نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ممثلة بإدارة التطوير الحكومي، ورشة عمل تخصصية لتصميم وتطوير «رحلة هدم مبنى»، بمشاركة فرق تجربة المتعامل من موظفي عدد من الجهات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل.

وتهدف الورشة إلى تبسيط إجراءات حصول ملاك العقارات على التصاريح الرسمية لهدم المباني، واستخراج شهادات الإنجاز عبر تنسيق متكامل بين 10 جهات حكومية وشبه حكومية. واستعرضت الورشة النسخة المطورة من الخدمة، التي أصبحت رقمية بالكامل عبر منصة موحدة.

وأسهمت التحسينات الجديدة في تقليص مدة إنجاز الخدمة من 84-41 يوم عمل إلى 9-11 يوماً فقط، مع إمكانية التتبع اللحظي للطلب، وتلقي إشعارات بالمستجدات، في خطوة تعزز الكفاءة والشفافية وتقلل الجهد والوقت.

وشهدت الورشة مشاركة أكثر من 30 من الكوادر الفنية والإدارية، الذين بحثوا التحديات الحالية واقترحوا حلولاً عملية ضمن نموذج تشاركي لتطوير الخدمات الحكومية.