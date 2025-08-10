الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اختتام «وجهات دبي الصيفية»

حدائق مائية ومرافق عائلية ورياضية أتاحت الاستمتاع بأجواء الصيف (من المصدر)
11 أغسطس 2025 01:34

دبي (الاتحاد) 

اختتمت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، المرحلة الصيفية من حملة «وجهات دبي الصيفية»، بعد شهر حافل بعرض أبرز الوجهات العائلية والمعالم الداخلية الجاذبة في دبي. 
الحملة حققت تفاعلاً لافتاً من السكان والزوار وصنّاع المحتوى، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضّلة خلال موسم الصيف.

وتُعد الحملة جزءاً من مبادرة «وجهات دبي الصيفية» التي تنظم سنوياً بهدف تسليط الضوء على التجارب المختلفة التي تجعل من دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة. وقد ركزت النسخة الصيفية هذا العام على تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الداخلية، والحدائق المائية، والمرافق العائلية والرياضية، التي أتاحت للمقيمين والسياح الاستمتاع بأجواء الصيف.
شهدت الحملة مشاركة كبيرة من صنّاع المحتوى والمؤثرين الذين استخدموا أساليب سردية مبتكرة لإبراز معالم دبي الصيفية. وقد ساعد الانتشار الواسع للمحتوى، عبر المنصات الرقمية والتلفزيونية والمطبوعة والإعلانات الخارجية، على وصول الرسائل لجمهور محلي وعالمي.

وفي هذه المناسبة، قالت شيماء السويدي، مدير «براند دبي»: أظهرت حملة «وجهات دبي الصيفية» لعام 2025 مرة أخرى كيف يمكن للسرد الإبداعي أن يسلط الضوء على التجارب التي تقدمها دبي في أشهر الصيف. من خلال الشراكات الاستراتيجية ومشاركة مجتمع نابض بالحياة من صنّاع المحتوى، استطعنا تقديم رواية ملهمة شجّعت الجمهور على استكشاف الوجهات الترفيهية العائلية في المدينة.

