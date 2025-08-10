الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نقل وتعديل خط استراتيجي للغاز الطبيعي في الشارقة

جانب من عمليات نقل خط الغاز الطبيعي (من المصدر)
11 أغسطس 2025 01:34

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع نقل وتعديل مسار خط الغاز الاستراتيجي التابع للهيئة والواقع في إمارة الفجيرة، تحت إشراف إدارة كلباء، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية لشبكة الغاز ورفع كفاءتها التشغيلية، ويبلغ طول الخط الذي تم نقله 4200 متر وبحجم 10 إنش، والضغط التشغيلي للخط 60 باراً، وبتكلفة 8.585.000 درهم إماراتي، كما تمت إزالة الخط القديم بتكلفة 1.250.000 درهم.
وأكد المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة، والتزامها بتوفير خدمات مستدامة وآمنة تواكب احتياجات النمو السكاني والعمراني.
وأوضح أن خط الغاز الذي تم نقله يلعب دوراً محورياً في إمدادات الغاز الطبيعي وتعزيز الشبكة، وتم نقل الخط لضمان الأداء الفعّال والمستقر للشبكة.
وأضاف أن الفرق الفنية التابعة للهيئة بإدارة كلباء تواصل جهودها لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية لجميع المحطات والخطوط والمنشآت، انسجاماً مع رؤيتها في تقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات سكان إمارة الشارقة في جميع الأوقات.

