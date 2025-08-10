الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المخترعين الإماراتية» و«دبي للسيليكون» تحتفلان بـ «يوم التفوق الحرفي»

عبدالله الفلاسي وأحمد مجان خلال التكريم (من المصدر)
11 أغسطس 2025 01:34

دبي (الاتحاد)

نظّمت جمعية المخترعين الإماراتية، بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، فعالية «يوم التفوق الحرفي»، احتفاءً باختتام دورتين تدريبيتين ضمن مبادرات الجمعية المجتمعية، لصيف عام المجتمع 2025، وهما: دورة أساسيات ميكانيكا السيارات للأولاد، بالتعاون مع مركز لوتاه التقني، ودورة الإبداع في الخياطة والتطريز للبنات، بالتعاون مع بيت الخياطة. وأُقيمت الفعالية بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية بدبي، والمخترع أحمد عبدالله مجان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي استقبل الطلاب والطالبات المشاركين وأُسرهم، معرباً عن فخر الجمعية بنجاح الدورتين وتفاعل المشاركين، ومشيداً بجهود المدربين والمنظمين.
كما حضر الحفل جمال بن مرغوب، نائب الرئيس لعلاقات المتعاملين والمجتمع ومحمد البادي، ممثلًا عن واحة دبي للسيليكون، ورشا، مديرة مركز لوتاه التقني، إلى جانب فريق المركز التدريبي وعدد من الشخصيات الداعمة.
وفي كلمة موجزة، استعرض المخترع أحمد مجان مسيرة الجمعية وأهدافها في المراحل السابقة والحالية، وخططها المستقبلية، مؤكداً أهمية مثل هذه الدورات في تنمية المهارات التطبيقية لدى الشباب والفتيات، وتكريس دور الجمعية في دعم المجتمع علمياً، ومهنياً، وفكرياً.
وأدار الحفل المهندس أحمد الحسيني، المدير التنفيذي للجمعية، وتضمنت الفعالية تكريم الطلاب والطالبات الذين أظهروا التزاماً وتفوقاً خلال الدورات، حيث قام كل من المخترع أحمد مجان، وعبدالله الفلاسي، وجمال بن مرغوب، بتوزيع الشهادات والجوائز في أجواء احتفالية غامرة بالفخر والفرح من المشاركين وأُسرهم. كما تم تكريم جميع الداعمين وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، تثميناً لدورهم في دعم مسيرة الجمعية.
وفي ختام الحفل، أثنى عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد، على جهود الجمعية ومبادراتها المجتمعية، مؤكداً أهمية الاستمرار في مثل هذه البرامج التي تُسهم في تمكين أفراد المجتمع، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء مستقبل واعد.

