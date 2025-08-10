الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إيكروم» تشارك في المدرسة الصيفية الدولية للشباب والتراث في البوسنة

«إيكروم» تشارك في المدرسة الصيفية الدولية للشباب والتراث في البوسنة
11 أغسطس 2025 01:34

سراييفو (وام)

اختتمت فعاليات الدورة العشرين من المدرسة الصيفية الدولية للشباب والتراث «ISSYH20»، التي نظمها منتدى البوسنة الدولي في البوسنة والهرسك، بمشاركة المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية «إيكروم»، ومركزه الإقليمي في الشارقة، بهدف تدريب وإلهام جيل جديد من المتخصصين في حماية وصون التراث الثقافي، خاصة في مرحلة ما بعد الأزمات.
وشهد البرنامج مشاركة 23 شاباً وشابة من 13 دولة، يمثلون خلفيات مهنية وأكاديمية متنوعة، حيث أتيحت لهم فرصة التفاعل الميداني مع مواقع تراثية بارزة في مدن سراييفو وموستار وستولاتس، والتعرف على نماذج واقعية لتعافي المجتمعات من آثار الصراع من خلال التراث.
وعُقدت الدورة خلال الفترة من 24 يوليو حتى 9 أغسطس الحالي، وتضمن البرنامج محاضرات وندوات وورش عمل تطبيقية، إلى جانب جلسات ثقافية تحت عنوان «الفسيفساء الثقافية»، تم خلالها تبادل الخبرات والتراث غير المادي بين المشاركين.
وركزت الدورة على موضوع «أهمية التراث الثقافي في تعزيز السلام والقدرة على الصمود للمجتمعات بعد النزاعات»، وسلطت الضوء على سبل حماية التراث كمحفز للتعافي المجتمعي.
وأكد ممثلو مركز «إيكروم» الإقليمي في الشارقة أهمية المدرسة الصيفية كمنصة عملية لتأهيل الكوادر الشابة، وتطوير قدراتهم في التوثيق والنمذجة الرقمية والتدخلات الطارئة، ما يسهم في تعزيز جهود الحفاظ على التراث في العالم العربي والعالمي.
واختتم البرنامج بحضور عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين في مجال التراث، وتم خلاله التأكيد على أهمية التعاون الدولي في تطوير برامج التدريب المتخصصة، وتعزيز استدامة التراث الثقافي.

