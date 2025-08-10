الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خيرية الشارقة تختتم مخيمها الطلابي بزيارة دار المسنين

تقديم الورد وتنفيذ أنشطة ترفيهية لرسم البهجة على وجوه كبار السن (من المصدر)
11 أغسطس 2025 01:34

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت جمعية الشارقة الخيرية فعاليات «المخيم الطلابي الصيفي» بزيارة إنسانية مؤثرة إلى دار رعاية المسنين بمدينة الشارقة، شارك خلالها الأطفال المتطوعون في تقديم الورد وتنفيذ أنشطة ترفيهية هدفت إلى رسم البهجة على وجوه كبار السن، وتعزيز روح التفاعل الإنساني بين الأجيال، في مشهد عكس قيم التكافل والعطاء التي تسعى الجمعية لترسيخها في نفوس النشء.
وأكد محمد الملا، مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع، أن برنامج «المخيم الطلابي» هو أحد أبرز المبادرات الصيفية التي تنظمها الجمعية خلال الإجازة المدرسية، ويستهدف بشكل خاص أبناء الأسر المتعففة، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من البرنامج شهدت مشاركة نحو 100 طفل، وامتدت فعالياته على مدى أسابيع متتالية.
وتضمنت أنشطة المخيم باقة متنوعة من البرامج التوعوية والترفيهية والتعليمية، أبرزها الزيارات الميدانية إلى مرافق عامة، وتنظيم ورش إبداعية، بالإضافة إلى تنفيذ جولات استكشافية في عدد من المواقع البيئية والمعرفية في الإمارة. 
كما نظمت الجمعية، ضمن فعاليات المخيم، رحلة علمية إلى مربى الشارقة للأحياء المائية، حيث تعرّف الأطفال على أنواع الأحياء البحرية النادرة، في أجواء تفاعلية امتزج فيها التعلم بالمتعة.

الفرقة الماطرة
شهدت الفعاليات أيضاً تقديم عروض مشوقة من الفرقة الماطرة، التي أضفت أجواءً من المرح والسرور على المشاركين، وساهمت في تنمية الحس الجماعي والتعاون بين الأطفال.

ترسيخ العطاء 
اختتم الملا تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية تحرص على أن تكون أنشطتها التطوعية موجّهة لترسيخ مفاهيم العطاء الإنساني لدى الأجيال الجديدة، وتوفير مساحات للأطفال لاكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم.

أخبار ذات صلة
«مدينة شمسة» تقدم تجربة ترفيهية متكاملة للعائلات
نقل وتعديل خط استراتيجي للغاز الطبيعي في الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
دار المسنين
الأطفال
كبار السن
الإجازة المدرسية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
اليوم 19:59
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
الأخبار العالمية
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
11 أغسطس 2025
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
11 أغسطس 2025
أطفال فلسطينيون وسط الخيام مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
11 أغسطس 2025
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تأكيد سعودي بريطاني على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
11 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©