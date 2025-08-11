الخارجية تحث مواطني الدولة والمقيمين على اتباع نصائح وإرشادات السفر

حثت وزارة الخارجية مواطني الدولة والمقيمين فيها على الالتزام بإرشادات السفر في بلد الوجهة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرافقيهم، كما دعت مواطني الدولة إلى التواصل عبر الرقم المخصص لحالات الطوارئ المتاح على مدار الساعة:0097180024 .





تحث وزارة الخارجية مواطني الدولة والمقيمين فيها على الالتزام بإرشادات السفر في بلد الوجهة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مرافقيهم

كما تدعو مواطني الدولة إلى التواصل عبر الرقم المخصص لحالات الطوارئ المتاح على مدار الساعة :0097180024#وزارة_الخارجية#معك_أينما_كنت#المسافر_الإماراتي… pic.twitter.com/gwMiNZTGaX — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 11, 2025