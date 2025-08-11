الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الخارجية تحث مواطني الدولة والمقيمين على اتباع نصائح وإرشادات السفر

حثت وزارة الخارجية مواطني الدولة والمقيمين فيها على الالتزام بإرشادات السفر في بلد الوجهة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرافقيهم، كما دعت مواطني الدولة إلى التواصل عبر الرقم المخصص لحالات الطوارئ المتاح على مدار الساعة:0097180024 .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
