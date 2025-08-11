الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده

11 أغسطس 2025 13:14

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس ديبي إنتو رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إنتو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الاماي هيلينا رئيس وزراء جمهورية تشاد.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
تشاد
