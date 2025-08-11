الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"طرق دبي" تطلق منصة ذكية لمراقبة الحركة المرورية

"طرق دبي" تطلق منصة ذكية لمراقبة الحركة المرورية
11 أغسطس 2025 16:38

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منصة رقمية ذكية تحمل اسم "Data Drive - Clear Guide" لدراسة وتحليل الحركة المرورية التاريخية والآنية في شوارع الإمارة، بما يشمل بيانات الأعوام الخمسة الماضية، بهدف دعم اتخاذ القرار وتحسين انسيابية الحركة على الطرق.

وأوضحت الهيئة أن المنصة توفر تحليلات متقدمة للعناصر المرتبطة بالحركة المرورية، مثل السرعات، وأوقات الانسيابية، ونقاط الازدحام، ومواقع الأعطال، إلى جانب إرسال رسائل وإشعارات فورية للجهات المعنية، بما يسهم في تسريع الاستجابة ووضع الحلول.

وأضافت أن المنصة تعتمد على بيانات تاريخية ولحظية من شركات عالمية متخصصة، يتم تحليلها باستخدام أدوات ذكية لتقديم صورة دقيقة عن الحالة المرورية، مما يقلص زمن جمع وتحليل البيانات من عدة أسابيع إلى دقائق، مقارنة بالآليات اليدوية السابقة.

وأشارت إلى أن المنصة تتيح مراقبة أداء التحويلات المرورية والفعاليات بشكل لحظي، وإعداد تقارير آلية لتقييم المشاريع قبل وبعد التنفيذ، إضافة إلى عرض حالة الطرق عبر خريطة تفاعلية وفق مؤشرات مثل متوسط السرعة، الكثافة المرورية، وزمن الرحلة، بما يعزز من كفاءة إدارة الحركة المرورية في الإمارة.

المصدر: وام
طرق دبي
الحركة المرورية
