علوم الدار

حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523

حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
11 أغسطس 2025 16:49

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، توظيف 700 شخص من الباحثين عن العمل، وتسوية أوضاع 254 من حملة الشهادات العلمية الجديدة، وترقية 1523 موظفاً وموظفة في حكومة الشارقة.
سيتم توظيف 700 من الباحثين والباحثات عن العمل المستوفين لشروط التوظيف من منتسبي برنامج الشارقة للتأهيل والتدريب، والذين لم يسبق لهم العمل، ولم يحصلوا على فرص وظيفية سابقة، وذلك خلال أشهر السنة المتبقية حتى نهاية عام 2025 في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
كما شمل اعتماد سموه تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية جديدة، والبالغ عددهم 254 موظفاً، وبتكلفة إجمالية تبلغ 8.4 مليون درهم، على أن يكون الاستحقاق من تاريخ حصولهم على الشهادة العلمية.
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة ترقية 1523 موظفاً من موظفي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بمختلف أنواع الترقيات، وهي الترقية الوظيفية، والتي شملت 1222 موظفاً والترقية المالية لـ264 موظفاً، فيما استفاد من الترقية المالية الاستثنائية 37 موظفاً وبتكلفة تبلغ 22 مليون درهم.

المصدر: وام
