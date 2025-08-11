الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية ويعتمد منحة العيش اللائق للأسر

11 أغسطس 2025 17:08

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية ورفع مخصصات الأفراد بمنحة العيش اللائق للأسر في إمارة الشارقة.
وسيتم إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية في ضاحية الرويضات، وسيضم المجمع دار رعاية المسنين، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وواحات الرشد المعنية بالصحة النفسية، ومركز حماية المرأة، على أن تكون تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد على مساحة تقدر بـ 140 ألف متر مربع، وستضم الكثير من المرافق الحيوية والترفيهية والخدمية ومسجداً وصالة رياضية لمنتسبي الدور.
كما سيتم رفع مخصصات الأفراد بمنحة العيش اللائق للأسر المكونة من فردين فأكثر وأن يكون لديها دخل، والبالغ عددهم 3162 أسرة مسجلة في دائرة الخدمات الاجتماعية، وبتكلفة سنوية تبلغ 134 مليون درهم، والتي سيتم صرفها من الشهر المقبل، بهدف رفع دخلهم إلى حد العيش الكريم البالغ 17500 درهم شهرياً.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
سلطان بن محمد القاسمي
مجمع دور الرعاية الاجتماعية
منحة العيش اللائق للأسر
